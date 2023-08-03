Собянин: Сохраним Московский ипподром и сделаем его одним из лучших в мире

Контрольные пакеты ипподрома передали по поручению президента РФ Владимира Путина Москве Московский ипподром будет сохранен и после реконструкции станет одним из лучших в мире, проинформировал Сергей Собянин сообщил на своем персональном сайте.
Контрольные пакеты ипподрома передали по поручению президента РФ Владимира Путина Москве Московский ипподром будет сохранен и после реконструкции станет одним из лучших в мире, проинформировал Сергей Собянин сообщил на своем персональном сайте.
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