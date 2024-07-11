На 97-м году жизни умер друг Высоцкого, золотопромышленник Вадим Туманов

«Был побег «на рывок» - наглый, глупый, дневной. Вологодского – с ног, и – вперед головой», - одна из популярных песен Владимира Семеновича Высоцкого была посвящена побегу из тюремного лагеря его друга, посвятившего свою жизнь добыче золота.