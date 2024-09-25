Кто следующий? В Приморье ввели штрафы за склонение к аборту

По мнению авторов закона, он будет препятствовать "насаждению чуждой российскому народу и разрушительной для российского общества системы идей и ценностей, включая культивирование эгоизма, вседозволенности, безнравственности, отрицание естественного продолжения жизни".
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