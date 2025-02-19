Полицейские задержали подозреваемых в незаконной рубке деревьев на территории природного заказника в Забайкальском крае

В отделение полиции «Домнинское» ОМВД России по Читинскому району поступило сообщение из участкового лесничества об обнаружении в 5 километрах от поселка Ягодный на особо охраняемой природной территории незаконной рубки сырорастущих деревьев породы лиственница.
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