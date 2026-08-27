Экономист: нефть при закрытом Ормузе не стоит $150 - причина должна вас напугать

Как полагает экономист Джордж Гэммон, нефть должна стоить 150 долларов при заблокированном Ормузском проливе, но и при удушении пропускной способности стратегического морского пути цены держатся на отметках в диапазоне 80-90 долларов за баррель.
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