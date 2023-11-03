ЮЖНЫЙ ФРОНТ: ВСУ ОПАСАЮТСЯ ПРОДОЛЖЕНИЯ ОХОТЫ КОВАРНЫХ РУССКИХ НА УКРАИНСКИЕ САМОЛЁТЫ

Юлия КОВАЛЕНКО 3.11.2023 Южный фронт Новости СВО Увеличить шрифт А А А Тот самый украинский МиГ-29, уничтоженный в сентябре ударом «Ланцета» на аэродроме Кульбакино в Николаевской области, пишет Телеграм-канал Военный Осведомитель.