Анна Герман: Дети элит не воюют, война для них — просто бизнес

Почему визит главы ЦРУ в Москву трактуется как попытка диалога, а не как провал миссии? Каким образом негласные контакты между спецслужбами удерживают мир от ядерной черты? Что стоит за трагедией в Святогорской лавре и почему это событие формирует новые символы веры? И возможно ли перерождение нации через боль, когда исторические травмы повторяются, а общество расколото Читать далее: https://govorit.
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