Обычный Mini Cooper прикинулся хот-хэтчем John Cooper Works[{"type":"text-block","attr":{},"content":"Бензиновый хэтчбек Mini Cooper поколения F66 был представлен в начале года, и совсем скоро у него появится «заряженная» версия John Cooper Works.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии