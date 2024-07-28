Разворот страны на Восток сдерживается нехваткой преподавателей

Общественная дискуссия о состоянии преподавания иностранного языка в российских школах возобновилась после того, как исполняющий обязанности губернатора Вологодской области Георгий Филимонов выступил с блестящей речью на понятном английском языке.
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