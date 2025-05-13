Москва оказались лидером по зарплатным предложениям для риелторов

В крупных городах России не только растет выбор жилья, но и увеличивается спрос на риелторов. Так, в I квартале 2025 года Москва сохранила лидерство по уровню зарплатных предложений для риелторов: средняя зарплата, предлагаемая кандидатам на должность риелтора в столице, достигла 166 443 рублей в месяц.