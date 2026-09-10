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Татар-информ

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Лукаш: Угроза в том, что люди не могут поверить в злодеев, создающих дипфейки

Лукаш: Угроза в том, что люди не могут поверить в злодеев, создающих дипфейки

В период выборов необходимо анализировать всю поступающую информацию, чтобы избежать распространения фейков.

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