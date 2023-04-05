Более 20 улиц Симферополя обесточат 5 апреля

5 апреля в Симферополе специалисты будут ремонтировать электрооборудование. Об этом сообщили в пресс-службе ГУП РК «Крымэнерго», передает корреспондент Вести Крым «Ремонт электрооборудования поможет улучшить качество энергоснабжения абонентов.