ВЕСТИ КРЫМ

599 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Betahon
    Полностью согласен с адвокатом Чирковым в том, что  данный приговор не соответствует нормам Уголовного кодекса России...Четырех человек о...
  • Андрей Сим
    Это подкалиберные снаряды для натовских танков. А если у них еще броня с ураном, то у шахтеров в таких танках огромна...В США рассказали,...
  • Людмила
    Россия сама своё возьмет !😜В США предложили ...

Более 20 улиц Симферополя обесточат 5 апреля

Более 20 улиц Симферополя обесточат 5 апреля

5 апреля в Симферополе специалисты будут ремонтировать электрооборудование. Об этом сообщили в пресс-службе ГУП РК «Крымэнерго», передает корреспондент Вести Крым «Ремонт электрооборудования поможет улучшить качество энергоснабжения абонентов.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх