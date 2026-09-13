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Трамп пообещал подумать над публикацией материалов по терактам 11 сентября

Трамп пообещал подумать над публикацией материалов по терактам 11 сентября

Рассмотреть вопрос публикации дополнительных материалов по терактам 11 сентября 2001 года пообещал президент США Дональд Трамп 13 сентября в ходе пресс-конференции.

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