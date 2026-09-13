Песков: Моди и Си Цзиньпин предлагали услуги содействия по Украине

Премьер-министр Индии Нарендра Моди и председатель КНР Си Цзиньпин во время общения с президентом России Владимиром Путиным на полях саммита БРИКС предложили содействие в поиске решения украинского конфликта.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ГБ Вспыхнут как спич...
- ГБ Ждут в крематории...
- ГБ Кусает дающую рук...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым