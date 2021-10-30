Комсомольская правда

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Власти Гаити направили Ямайке запрос на выдачу подозреваемого в убийстве президента

Власти Гаити направили Ямайке запрос на выдачу подозреваемого в убийстве президента

Власти Гаити в пятницу, 29 октября, направили Ямайке официальный запрос на выдачу одного из главных подозреваемых в убийстве президента республики Жовенеля Моиза - гражданина Колумбии, который на прошлой неделе был задержан ямайской полицией.

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