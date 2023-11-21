О вреде наркотиков рассказали транспортные полицейские и медики школьникам Уссурийска

Сотрудники линейного отдела МВД России на станции Уссурийск посетили школу № 8, чтобы поговорить с учениками об опасности потребления наркотических средств, а также об уголовной ответственности за их распространение, сообщили ИА UssurMedia в пресс-службе УТ МВД России по ДФО, по материалам ЛО МВД России на ст.
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