О вреде наркотиков рассказали транспортные полицейские и медики школьникам Уссурийска

Сотрудники линейного отдела МВД России на станции Уссурийск посетили школу № 8, чтобы поговорить с учениками об опасности потребления наркотических средств, а также об уголовной ответственности за их распространение, сообщили ИА UssurMedia в пресс-службе УТ МВД России по ДФО, по материалам ЛО МВД России на ст.