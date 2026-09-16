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Регионы России

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UserGate защищает облачную инфраструктуру Astra Cloud с аттестатом ФСТЭК

UserGate защищает облачную инфраструктуру Astra Cloud с аттестатом ФСТЭК

UserGate, ведущий российский разработчик решений в области информационной безопасности, обеспечивает защиту облачной инфраструктуры Astra Cloud «Группы Астра», развернутой в центре обработки данных уровня Tier IV.

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