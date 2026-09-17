«Значит, я еще интересна»: Анна Седокова призналась, что отклонила предложение за миллион долларов

Певица Анна Седокова в эфире «Шоу Воли» рассказала, что время от времени ей поступают приглашения на личные встречи, за которые обещают внушительные суммы.
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