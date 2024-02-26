По итогам первого месяца продажи Tekken 8 перевалили за два миллиона копий Bandai Na...

По итогам первого месяца продажи Tekken 8 перевалили за два миллиона копийBandai Namco похвасталась успехами файтинга Tekken 8, доступного на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S: за первый месяц удалось реализовать свыше двух миллионов экземпляров по всему миру.
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