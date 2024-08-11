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"Звёздный" релокант пошёл в атаку на фоне Курска. Прощения не будет

"Звёздный" релокант пошёл в атаку на фоне Курска. Прощения не будет

Фото: коллаж Царьграда.Сегодня 4,8K прочитали Некогда "звёздный" телеведущий и артист, а сейчас больше простой предатель и релокант Максим Галкин* на фоне курского вторжения решил пойти в атаку на русских.

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