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Царьград

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800 фермеров съедутся на «Кубанскую ярмарку» в Краснодаре 24 сентября

800 фермеров съедутся на «Кубанскую ярмарку» в Краснодаре 24 сентября

С 24 по 27 сентября в краснодарском «Экспограде Юг» развернётся XVI агропромышленная выставка «Кубанская ярмарка», участие в которой примут более 800 сельхозпроизводителей из всех районов края.

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