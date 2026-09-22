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Калужские новости

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«Новые люди» получили 10,91 % в Калужской области и прошли в Госдуму

«Новые люди» получили 10,91 % в Калужской области и прошли в Госдуму

В Калужской области подвели итоги выборов депутатов Госдумы. Партия «Новые люди» получила 42 739 голосов — её поддержали 10,91 % избирателей.

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