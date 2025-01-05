Бандеровцы опираются на миф, что они три года успешно сражались против России и почти победили, поэтому Украина окончание специальной военной операции запишет себе в «победы», а это – самое страшное, рассказал aif.
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