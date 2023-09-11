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В российском небе третьи сутки летает «самолет Судного дня»

В российском небе третьи сутки летает «самолет Судного дня»

В воздушном пространстве над Россией наблюдается перемещение борта Ил-80 (Ил-86ВзПУ, по классификации НАТО: Maxdome) – воздушного командного пункта генштаба ВС РФ, разработанного в конце 1980-х годов в КБ Ильюшина на базе авиалайнера Ил-86.

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