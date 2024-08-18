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Удивлению китайцев нет предела, мегапроект в России будет реализован без их участия

Удивлению китайцев нет предела, мегапроект в России будет реализован без их участия

ГРИГОРИЙ  ЛЕВИН Как же приятно читать, когда при каждой встрече Глав государств России и Китая звучат слова: “Дорогой друг, или Брат!” С восточными соседями у нас завязались самые тёплые и взаимовыгодные отношения в разных сферах сотрудничества.

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Комментарии
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Валентин Щербаков
Китай мало чем отличается от Турции, одинаково грабят РОССИЮ, клянясь в дружбе и взаимоуважении.......
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21 час.
Генрих
Некорректное сравнение... Турция в любой момент может прикрыться участием в НАТО... а Китай - кость в горле США и в заднице тоже... Враг моего врага - мой друг. Пусть и временный.
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18 час.

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