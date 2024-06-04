В специальном ролике авторы Kingdom Come: Deliverance 2 показали, как создавался анонсир...

В специальном ролике авторы Kingdom Come: Deliverance 2 показали, как создавался анонсирующий трейлер игрыЧешская студия Warhorse устроила весьма грандиозный анонс полноценного продолжения для ролевой игры Kingdom Come: Deliverance.
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