Сигнал из недр Земли: звуки геомагнитного экскурса и их последствия для планеты Ольга Вайленко4 ноября 2024 года геофизики опубликовали шокирующие звуки, связанные с геомагнитными процессами внутри Земли.
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