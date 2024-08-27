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Зеки в колонии спокойно играют в покер, да чего уж там, открыли целое казино прямо на месте
Комментарии
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Константин Самарин
Увы, вся нынешняя система МВД создана криминалитетом, и им-же курируется. Начиная со средины 90-х прошлого века, когда шла спайка криминалитета с милицией, на ключевые посты в МВД главарями мафии были назначены свои ставленрики, которые под видом борьбы с криминалитетом, просто устраняли не мошедшие в мафиозный конклав преступные группировки. И за 30 лет ничего не изменилось. Структцрами МВД по прежнему руководит мафия.
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6 час.
Александр Батт
Пусть играют. Но только на свои деньги, заработанные в колонии.
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5 час.
Юрий Вахрушев
По всей России стоит протяжный, аки звон Хатыни, колокольный звон всеобщей печали. Как символ стяжательства, продажности, откровенного беззакония и неприкрытой русофобией. Хамство как образ службы народу, на святом месте не Матерь Божья - зелень заокеанская. Господь Всевышний, храни Россию матушку. Дай силушку земную всем людям, ратующим за продления рода Российского и сохранение былого величия и государственности Российской империи.
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3 час.
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