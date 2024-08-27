Зеки в колонии спокойно играют в покер, да чего уж там, открыли целое казино прямо на месте

Константин Самарин

Увы, вся нынешняя система МВД создана криминалитетом, и им-же курируется. Начиная со средины 90-х прошлого века, когда шла спайка криминалитета с милицией, на ключевые посты в МВД главарями мафии были назначены свои ставленрики, которые под видом борьбы с криминалитетом, просто устраняли не мошедшие в мафиозный конклав преступные группировки. И за 30 лет ничего не изменилось. Структцрами МВД по прежнему руководит мафия.