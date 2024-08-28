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Петербургский дневник

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Мужская команда по пляжному футболу петербургского «Кристалла» в конце недели будет защищать чемпионский титул

Мужская команда по пляжному футболу петербургского «Кристалла» в конце недели будет защищать чемпионский титул

Коллектив клуба по футзалу стартует в сезоне российской Суперлиги, а девушки тем временем уже завоевали Суперкубок Женская команда «Кристалла» вошла в историю, став первым обладателем Суперкубка страны по пляжному футболу.

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