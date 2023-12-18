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Глава МИД Украины Кулеба призвал западных союзников Киева «сохранять решимость»

Глава МИД Украины Кулеба призвал западных союзников Киева «сохранять решимость»

Руководитель украинского министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал западных союзников киевской стороны «сохранять решимость».

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Комментарии
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Елена Квасникова
европпа без украины пропадет. пусть европпа знает кто ее по миру пустил с протянутой рукой
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1 д.
ЛЛ
Леонид Ла Рошель
Дмитрий Кулеба призвал западных союзников киевской стороны «сохранять решимость» и дальше бесконечно долго и много выкидывать деньги на неудавшийся проект &quot;усраина&quot;. Но похоже всё идёт к варианту - поматросили всем &quot;цЫвилизованным миром&quot; и бросили.
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1 д.

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