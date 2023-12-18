Руководитель украинского министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал западных союзников киевской стороны «сохранять решимость».
Глава МИД Украины Кулеба призвал западных союзников Киева «сохранять решимость»
Комментарии
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Елена Квасникова
европпа без украины пропадет. пусть европпа знает кто ее по миру пустил с протянутой рукой
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1 д.
ЛЛ
Леонид Ла Рошель
Дмитрий Кулеба призвал западных союзников киевской стороны «сохранять решимость» и дальше бесконечно долго и много выкидывать деньги на неудавшийся проект "усраина". Но похоже всё идёт к варианту - поматросили всем "цЫвилизованным миром" и бросили.
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1 д.
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