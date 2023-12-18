европпа без украины пропадет. пусть европпа знает кто ее по миру пустил с протянутой рукой

ЛЛ

Леонид Ла Рошель

Дмитрий Кулеба призвал западных союзников киевской стороны «сохранять решимость» и дальше бесконечно долго и много выкидывать деньги на неудавшийся проект "усраина". Но похоже всё идёт к варианту - поматросили всем "цЫвилизованным миром" и бросили.