В период с 1 по 10 октября 2026 года на территории Республики Татарстан проводится второй этап федеральной комплексной оперативно-профилактической операции «Нелегал – 2026».

В рамках данной операции осуществлён мониторинг миграционной ситуации на территории Республики Татарстан, выявлены места концентрации иностранных граждан, определены заинтересованные подразделения, которые ориентированы на пресечение фактов незаконного нахождения иностранных граждан и незаконного осуществления ими трудовой деятельности, а также на противодействие миграционной преступности, в частности, на выявление преступлений, предусмотренных статьей 322 УК РФ.
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