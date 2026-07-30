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Православный календарь на август-2026: праздники, посты и дни памяти святых

Православный календарь на август-2026: праздники, посты и дни памяти святых

В августе 2026 года православные верующие отмечают два двунадесятых праздника — Преображение Господне и Успение Пресвятой Богородицы, а также три широко известных в народе Спаса — Медовый, Яблочный и Ореховый .

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