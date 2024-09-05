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10 хитростей, чтобы в доме были чистота и порядок

10 хитростей, чтобы в доме были чистота и порядок

Несмотря на то, что специалисты советуют уделять уборке по 20-30 минут в день, чтобы не накапливалось много бытовых дел, все равно, когда наступают выходные, приходится тратить много времени на наведение порядка.

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