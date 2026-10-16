Отказ в приеме в травмпункте только потому, что гражданин не помнит номер СНИЛС, неправомерен. Право на охрану здоровья не должно зависеть от того, какие документы оказались под рукой в критический момент.
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