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Ройссер лидирует в Туре, выиграв гонку на время

Источник изображения, Getty Images Автор Флора Снельсон Журналист BBC Sport Опубликовано 1 час назад Марлен Ройссер из Швейцарии взяла свою первую желтую майку в карьере, выиграв гонку на время на 21 км от Жевре-Шамбертена до Дижона на четвертом этапе Tour de France Femmes.

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