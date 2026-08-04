Ройссер лидирует в Туре, выиграв гонку на время

Источник изображения, Getty Images Автор Флора Снельсон Журналист BBC Sport Опубликовано 1 час назад Марлен Ройссер из Швейцарии взяла свою первую желтую майку в карьере, выиграв гонку на время на 21 км от Жевре-Шамбертена до Дижона на четвертом этапе Tour de France Femmes.