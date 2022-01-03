В ЯНАО Дед Мороз поздравил автолюбителей с Новым годом

В канун Нового года и зимних каникул сотрудники губкинской Госавтоинспекции совместно с НКО Благотворительным Фондом «Дорогами Добра с Ямала» поздравили участников дорожного движения и юных губкинцев с Новым годом, напомнив о важности соблюдения Правил дорожного движения.
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