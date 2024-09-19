Женщина два года доначисляла себе деньги к окладу, за что, возможно, будет посажена в тюрьму на шесть лет.
Мошенничество с заработной платой
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Елена Смирнова
да вообще какой-то беспредел, я понимаю, что воровать это плохо, это преступление, НО почему ей 6 лет? а за 32 миллиона условки? это нужно кинуть Бастрыкину, судей за такие решения нужно дисквалифицировать, уж слишком много у нас коррумпированных судей!
Ответить
7 час.
саша дмитренко
судью обвинить невероятно трудно,,,закрытый корпус,,очень большая вероятность что судье просто мстят
Ответить
7 час.
саша дмитренко
если только ИИ суд отдать)))
Ответить
6 час.
Свежие комментарии