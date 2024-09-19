Мошенничество с заработной платой

Елена Смирнова

да вообще какой-то беспредел, я понимаю, что воровать это плохо, это преступление, НО почему ей 6 лет? а за 32 миллиона условки? это нужно кинуть Бастрыкину, судей за такие решения нужно дисквалифицировать, уж слишком много у нас коррумпированных судей!