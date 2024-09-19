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Мошенничество с заработной платой

Мошенничество с заработной платой

Женщина два года доначисляла себе деньги к окладу, за что, возможно, будет посажена в тюрьму на шесть лет.

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Комментарии
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Елена Смирнова
да вообще какой-то беспредел, я понимаю, что воровать это плохо, это преступление, НО почему ей 6 лет? а за 32 миллиона условки? это нужно кинуть Бастрыкину, судей за такие решения нужно дисквалифицировать, уж слишком много у нас коррумпированных судей!
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7 час.
саша дмитренко
судью  обвинить  невероятно  трудно,,,закрытый корпус,,очень  большая  вероятность  что  судье  просто  мстят
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7 час.
саша дмитренко
если  только  ИИ  суд  отдать)))
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6 час.

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