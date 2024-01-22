Сотрудникам коммунальных служб могут поручить очистку балконов

Коммунальные службы могут начать заниматься очисткой балконов от снега и наледи. Такое предложение направила в Минстрой первый зампред комитета по просвещению Госдумы Яна Лантратова, пишет газета «Известия».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии