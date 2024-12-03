Сергей Неверов поддержит Центр FPV пилотирования

Сергей Неверов: «Центр уникальный, пожалуй, аналогов ему нет в центральном федеральном округе. Конечно, таким Центрам надо помогать – и законодательно, и оборудованием» Депутат Государственной Думы от «Единой России» Сергей Неверов побывал в гостях у операторов БПЛА.