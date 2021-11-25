Судьи отменили шикарный постер-данк Энтони Эдвардса

Защитник «Миннесоты» Энтони Эдвардс исполнил эффектный постер-данк в матче с «Майами» (113:101), который судьи отменили, зафиксировав фол в нападении.
Популярные статьи
- Тренер Ильин о полиции после отказа надеть маску: «Они сами нарушают закон, а требуют с граждан»
- Евролига. ЦСКА победил «Баварию», «Зенит» на выезде уступил «Панатинаикосу» и другие результаты
- Бьелса о 17-м месте: «Лидс» доверился мне, и зарплата это доказывает. Но ожидаются не те результаты, которые я предлагаю»
Свежие комментарии