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Судьи отменили шикарный постер-данк Энтони Эдвардса

Судьи отменили шикарный постер-данк Энтони Эдвардса

Защитник «Миннесоты» Энтони Эдвардс исполнил эффектный постер-данк в матче с «Майами» (113:101), который судьи отменили, зафиксировав фол в нападении.

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