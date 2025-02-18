Барабанов об отстранении России: «Без сильнейшей сборной мира – что на чемпионате мира, что на Кубке мира, – всегда не очень. Плохо, когда молодых ребят лишают этого, обидно по-человечески»

– НХЛ прервалась на Кубок четырех наций. Насколько это жизнеспособный турнир без России, как считаешь? – Ну конечно, когда нет сильнейшей сборной мира – что на чемпионате мира, что на Кубке мира, – это всегда не очень, от этого все страдают.