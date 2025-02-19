Блог частного и...
Брокерский счет
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Блог частного инвестора

1 подписчик

Могут ли российские банки вернуться в систему SWIFT

Могут ли российские банки вернуться в систему SWIFT

Глава российского МИД Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам состоявшихся в этот вторник, 18 февраля, переговоров с главой Госдепа Марко Рубио отметил, что в ходе диалога затрагивалась проблема урегулирования вопросов с банковскими переводами, хотя о деталях этого обсуждения информация не раскрывается.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх