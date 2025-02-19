Могут ли российские банки вернуться в систему SWIFT

Глава российского МИД Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам состоявшихся в этот вторник, 18 февраля, переговоров с главой Госдепа Марко Рубио отметил, что в ходе диалога затрагивалась проблема урегулирования вопросов с банковскими переводами, хотя о деталях этого обсуждения информация не раскрывается.