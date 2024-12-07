У Лаврова появились вопросы к телеканалу CNN

Сергей Oблезов

На хрена ему нужны эти вопросы к врагам! Или боится остаться без работы! Мы все все знаем, наша школа дипломатии лучшая. Но в сумасшедшем доме она не работает! Так на хрена бисер метать перед свиньями? Пока рыло не начистим никуда не придем!