Лавров: интервью сирийского лидера террористов на CNN вызывает вопросы Интервью лидера группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (движение признано в РФ террористическим) Абу Мухаммада аль-Джулани на близком к администрации президента США Джо Байдена телеканале CNN как минимум вызывает вопросы, заявил глава МИД России Сергей Лавров, выступая на 22-м Дохийском политологическом форуме.
У Лаврова появились вопросы к телеканалу CNN
Комментарии
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Сергей Oблезов
На хрена ему нужны эти вопросы к врагам! Или боится остаться без работы! Мы все все знаем, наша школа дипломатии лучшая. Но в сумасшедшем доме она не работает! Так на хрена бисер метать перед свиньями? Пока рыло не начистим никуда не придем!
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19 час.
СК
Сергей Карабухин
Ванга: – «Все растает, словно лед, и только одно останется нетронутым – слава Владимира, слава России. Слишком много принесено в жертву. Никто не сможет остановить Россию. Все сметет она со своего пути и не только сохранится, но и станет властелином мира»....... ДА БУДЕТ ТАК!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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18 час.
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