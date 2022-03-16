Более 20 тыс общественных советников Москвы подписали обращение в поддержку денацификации Украины

В сегодняшней ситуации особенно важно для России оставаться сплоченной В Telegram-канале общественных советников Москвы появилась информация о том, что свыше 20 тысяч общественных советников столицы заявили о поддержке денацификации Украины.
В сегодняшней ситуации особенно важно для России оставаться сплоченной В Telegram-канале общественных советников Москвы появилась информация о том, что свыше 20 тысяч общественных советников столицы заявили о поддержке денацификации Украины.
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