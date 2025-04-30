Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил на марафоне "Знание. Первые", что ситуация на Украине напоминает подъем нацизма в Германии 1930-х годов, который позже превратился в "коричневую чуму", представляя угрозу всему человечеству.
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