Зеленский опасается "замораживания" конфликта и сотворил "формулу мира", передав её Китаю

Президент Украины по дипканалам пригласил Поднебесную к диалогуИтогом переговоров президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Японии Фумио Кисиды в ходе визита последнего в Киев стало приглашение к диалогу Китая.
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