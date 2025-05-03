👏Активные участники памятного мероприятия - волонтеры клуба "Доброволец" Центра молодежи и местное отделение "Движения Первых".
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👏Активные участники памятного мероприятия - волонтеры клуба "Доброволец" Центра молодежи и местное отделение "Движения Первых".