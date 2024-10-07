Президент Украины Владимир Зеленский не получает помощи, которую он просил у западных государств. Об этом заявил экс-разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер в эфире YouTube-каналу Dialogue Works, передает РИА Новости.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии