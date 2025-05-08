Рогов назвал предложенное Киевом 30-дневное перемирие блефом

МОСКВА, 8 мая, ФедералПресс. Предложение Киева о 30-дневном перемирии с Россией не является реальной попыткой урегулировать конфликт, а лишь попыткой выиграть время для перегруппировки и наращивания вооружений.
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