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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Циньвэнь Чжэн в матче со Швентек прервала серию из пяти поражений от топ-10

121-я ракетка мира Циньвэнь Чжэн вышла в четвертьфинал US Open. Она обыграла восьмую сеяную  Игу Швентек – 7:5, 6:3.

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